TVアニメも絶賛放送中の『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）。毎週アニメが放送されるたびにSNSでも盛り上がりを見せている本作。多くのファンとともに数々の著名人も『葬送のフリーレン』の虜となっており、それぞれのSNSの投稿が注目を集めている。 【画像】『葬送のフリーレン』山田裕貴、宇野昌磨に最上もがも虜に ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに沸いた2月1