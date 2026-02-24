京王が「安さ」を取り戻すJR東日本と西武鉄道が、2026年3月に運賃を値上げします。JR中央線は、京王電鉄・西武鉄道に加え、東京メトロとも路線が競合していますが、運賃はどう変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。【安い！】これが中央線と競合する私鉄です（写真）JRと京王は複数の競合区間があります。JRの新宿〜八王子（京王八王子）間は500円（IC運賃492円）から620円（616円）に