京王が「安さ」を取り戻す

JR東日本と西武鉄道が、2026年3月に運賃を値上げします。JR中央線は、京王電鉄・西武鉄道に加え、東京メトロとも路線が競合していますが、運賃はどう変わるのでしょうか。ここでは普通乗車券の運賃を中心に比較をしていきます。

【安い！】これが中央線と競合する私鉄です（写真）

JRと京王は複数の競合区間があります。

JRの新宿〜八王子（京王八王子）間は500円（IC運賃492円）から620円（616円）に、新宿〜高尾間は580円（571円）から720円（715円）にそれぞれ値上がりします。一方、京王は両区間とも410円（409円）のままです。

JRは新宿〜八王子・高尾間に特定運賃を設定して割安に抑えており、運賃改定後も設定を継続しますが、京王の割安感が大幅に目立ってきます。

渋谷〜八王子（京王八王子）間は、JRの特定運賃の設定はありません。JRは740円（736円）から810円（803円）に上がる一方、京王は410円（409円）のままで、金額の差が倍近くに開きます。

渋谷〜吉祥寺間はJRと京王井の頭線の運賃がどちらも230円（IC同額）でした。改定後は、JRが290円（281円）に上がり、井の頭線の方が有利になります。ちなみにこの区間は、運賃改定後もJRが特定運賃を設定します。

ちなみに新宿〜吉祥寺間も、JRと京王の運賃が230円（IC同額）で同じです。しかしJRの運賃改定後は260円（253円）に。ちなみにこの区間は、割高のJRは中央線で一本ですが、割安の京王は明大前で乗り換えが必要です。

JR vs西武：どっちもそれなりに値上げ

JR東日本と西武は2026年3月に運賃を改定しますが、改定率（値上げの割合）は両社で異なります。また、JRは近距離を比較的安く、遠距離を高く設定していますが、西武は逆の設定になっています。

新宿（西武新宿）〜拝島間は現在、JRが490円（483円）、西武が450円（IC同額）ですが、改定後はJRが530円（528円）、西武が530円（521円）に。きっぷは同額、ICカードは西武がわずかに安くなります。

新宿（西武新宿）〜国分寺間は現在、JRが410円（406円）、西武が390円（387円）ですが、改定後はJRが440円（IC同額）、西武が450円（442円）に。つまり西武の方が割高になります。ただし経路は西武線の方が遠回りで、所要時間だと中央線が圧倒します。

国分寺〜拝島間は現在、JRが230円（IC同額）、西武が290円（282円）ですが、改定後はJRが260円（ICは253円）、西武が330円（ICは323円）に。運賃の差がさらに引き離されます。

JR vs東京メトロ：近距離で運賃の差が逆転

JR中央線は、東京メトロの東西線や丸ノ内線とも競合しています。これは中央線の混雑を緩和すべく、東西線と丸ノ内線がバイパス路線として建設されたことに由来しています。

東京メトロの運賃は、近距離が割高な一方で、比較的距離の長い区間は割安に設定されています。しかし、JRの運賃改定後は、近距離でも東京メトロの方が割安になる区間が発生します。

東京（大手町）〜中野間は、JRが230円（IC同額）から260円（253円）に。一方、大手町発着の東西線は210円（209円）のままです。

東京〜荻窪間は、JRが320円（318円）から350円（341円）に。一方、丸ノ内線は260円（252円）のままです。いずれもJRの運賃改定によって東京メトロの割安感が大きくなっています。

新宿〜荻窪間は、JRが180円（178円）から丸ノ内線と同額の210円（209円）に。

新宿〜四ツ谷間は、JRが170円（167円）から200円（199円）に上がりますが、丸ノ内線は180円（178円）のままです。JRの改定により運賃が逆転して、東京メトロの方が割安になります。