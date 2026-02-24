松窪真心がオンライン取材に応じた来年の女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた、女子アジアカップに参加するなでしこジャパンは、開催地オーストラリアに入り準備をスタートしている。国内組の4選手と共に最初に現地入りしたアメリカのノースカロライナ・カレッジ所属のMF松窪真心は「少し緊張はするけど、厳しい大会こそ楽しみな気持ちでいっぱい」と前向きな思いを話した。今後、欧州や北米からも選手が続々と現地入りす