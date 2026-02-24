ミラノ・コルティナ五輪 スノーボード ビッグエアで金／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピックでメダルを獲得した岡山県出身の木村葵来選手と吉田唄菜選手に県民栄誉賞が贈られることになりました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「スノーボードの木村葵来選手が日本勢初の金メダル獲得、フィギュアスケートの吉田唄菜選手が銀メダル獲得という快挙を成し遂げられました。県民栄誉賞