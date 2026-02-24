

ミラノ・コルティナ五輪 スノーボード ビッグエアで金／木村葵来 選手

ミラノ・コルティナオリンピックでメダルを獲得した岡山県出身の木村葵来選手と吉田唄菜選手に県民栄誉賞が贈られることになりました。

（岡山県／伊原木隆太 知事）

「スノーボードの木村葵来選手が日本勢初の金メダル獲得、フィギュアスケートの吉田唄菜選手が銀メダル獲得という快挙を成し遂げられました。県民栄誉賞を授与しこの栄誉をたたえたいと存じます」

24日に開会した岡山県議会で、伊原木知事が明らかにしました。

岡山市出身の木村選手は、スノーボード男子ビッグエアで今大会の日本勢初、この種目で日本人初となる金メダルを獲得しました。

倉敷市出身の吉田選手はフィギュアスケート団体のアイスダンスに出場し、日本の銀メダル獲得に貢献しました。

岡山県は倉敷市出身でスピードスケートのショートトラックに出場した中島未莉選手に対するスポーツ特別顕彰を検討しています。

24日の県議会では、総額約8197億円の2026年度一般会計当初予算案など112議案が提案されました。2月定例岡山県議会は3月19日までです。