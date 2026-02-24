五輪YouTubeのジオブロックが解除ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。フィギュアスケートの日本勢は、金1、銀3、銅2と躍進。列島中を沸かせた。そんな中、五輪公式から朗報が届き、世界中から「よっしゃあぁぁぁ」と歓喜の声が上がっている。五輪公式YouTubeでフィギュアスケートの映像が一部で解禁となった。放映権の観点やジオブロック（地域制限）のため、視聴には制限が