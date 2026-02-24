五輪YouTubeのジオブロックが解除

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。フィギュアスケートの日本勢は、金1、銀3、銅2と躍進。列島中を沸かせた。そんな中、五輪公式から朗報が届き、世界中から「よっしゃあぁぁぁ」と歓喜の声が上がっている。

五輪公式YouTubeでフィギュアスケートの映像が一部で解禁となった。放映権の観点やジオブロック（地域制限）のため、視聴には制限がかかっていたが、閉幕から徐々に解禁。同日には男子ショートプログラムの全演技、4時間27分41秒が公開された。他にもペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組のダイジェスト動画も視聴可能になっている。

ネット上のフィギュアファンからは「YouTubeさんジオブロック解除あざます」「突然開放されてました」と驚きの声が。海外ファンからも「やっとだ、フルハイライトが見られるぞ」「なんてこった！ ありがとう」「よっしゃあぁぁぁ」「これは全部見直さなきゃな」「人生にまた生きる価値が見つかった」など、閉幕当日に届いた朗報に歓喜の声が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）