2024年から新NISAが始まったことで、非課税保有期間が無期限化され、最大1800万円の投資枠が非課税になりました。NISA制度が大幅にパワーアップしたため、利用している人も多いでしょう。 本記事では、資産運用をほぼS＆P500で持っている事例を取り上げ、投資信託と現金のメリット・デメリットを解説します。 S＆P500とは S＆P500とは、アメリカの証券取引所に上場している主要な企業500社の株価をベー