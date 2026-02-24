ひなまつりに、春らしい一皿を。ふんわり広がる錦糸卵に、つややかな鯛。桜でんぶのやさしいピンクが華やかさを添えて、食卓に並べるだけでぐっとお祝いムードが高まります。『春の鯛ちらしずし』のレシピ材料（4〜6人分）〈具入り酢めし〉酢めし※……2合分 しいたけの甘煮※の薄切り……5個分 〈具〉鯛の刺し身（さく）……200g きぬさや……10枚 錦糸卵※……3枚分 桜でんぶ……適宜 木の芽……適宜 塩酢※作り方は