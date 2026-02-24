ひな祭りの主役に。お店みたい！と褒められる『春の鯛ちらしずし』しらいのりこさん直伝

ひなまつりに、春らしい一皿を。ふんわり広がる錦糸卵に、つややかな鯛。桜でんぶのやさしいピンクが華やかさを添えて、食卓に並べるだけでぐっとお祝いムードが高まります。

『春の鯛ちらしずし』のレシピ

材料（4〜6人分）

〈具入り酢めし〉

酢めし※……2合分

しいたけの甘煮※の薄切り……5個分

〈具〉

鯛の刺し身（さく）……200g

きぬさや……10枚

錦糸卵※……3枚分

桜でんぶ……適宜

木の芽……適宜

塩

酢

※作り方は下記参照

作り方

（1）具を準備する

鯛は薄いそぎ切りにし、塩小さじ1/4をふって10分おく。水けを拭き取り、酢適宜にさっとくぐらせる。きぬさやはへたと筋を取る。熱湯でさっとゆでて水にとり、せん切りにする。

（2）酢めしを準備し、具を散らす

具入り酢めしの材料を混ぜ、器に盛る。錦糸卵を散らし、鯛、きぬさやをのせる。残りの具を散らす。

『酢めし』のレシピ

材料（2合分※）

〈合わせ酢〉

米酢……大さじ4

砂糖……小さじ2

塩……小さじ2/3

※1合分のときは材料を1/2量に、1と1/2合分のときは3/4量に、3合分のときは1.5倍量にする。

作り方

〈合わせ酢〉の材料をよく混ぜる。炊きたてのご飯をボール（または飯台）に入れ、合わせ酢をしゃもじを伝わせながらご飯に回しかける。しゃもじで切るように手早く混ぜ、うちわであおいで粗熱を取る。堅く絞ったぬれぶきんをかけ、人肌程度までさます。

『しいたけの甘煮』のレシピ

材料（作りやすい分量）

干ししいたけ……8〜10個（約40g）

〈煮汁〉

酒……3/4カップ

砂糖……大さじ3

しょうゆ……大さじ3

みりん……大さじ1

下ごしらえ

干ししいたけは水2カップに一晩ほど浸してもどす（もどし汁はとっておく）。

作り方

しいたけは軸を切る。鍋に煮汁の酒を中火で煮立たせ、砂糖、しょうゆと、しいたけをもどし汁ごと加える。再び煮立ったら、アクを取って弱めの中火にし、落としぶたをして、煮汁がほぼなくなるまで20分ほど煮る。みりんを回し入れてひと煮立ちさせ、火を止めてさます。清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で1週間ほど保存可能。

『錦糸卵』のレシピ

材料（直径26cmのもの4枚分）

〈卵液〉

溶き卵……Lサイズ4個分

酒……大さじ1

砂糖……小さじ2

片栗粉……小さじ2

塩……小さじ1/4

サラダ油

作り方

（1）ボールに〈卵液〉の溶き卵以外の材料を混ぜる。溶き卵を加えて混ぜ、ざるでこす。サラダ油適宜をペーパータオルにしみ込ませ、直径26cmのフライパンに薄く塗る。フライパンを中火で熱し、火を止めて堅く絞ったぬれぶきんの上に5秒ほどのせる。

（2）フライパンを再び弱火にかけ、〈卵液〉の1/4量を流し入れて広げる。表面が乾いてきたら、菜箸1本を卵の下に通して持ち上げ、上下を返して10秒ほど焼き、取り出す。同様に合計4枚焼く。錦糸卵を作るときは、薄焼き卵を3つ〜4つに切ってから重ね、横にせん切りにする。

やさしい彩りのちらしずしが、食卓をぱっと明るく。春の訪れを感じながら、笑顔あふれるひなまつりになりますように。

