ひな祭りの主役に。お店みたい！と褒められる『春の鯛ちらしずし』しらいのりこさん直伝
ひなまつりに、春らしい一皿を。ふんわり広がる錦糸卵に、つややかな鯛。桜でんぶのやさしいピンクが華やかさを添えて、食卓に並べるだけでぐっとお祝いムードが高まります。
『春の鯛ちらしずし』のレシピ
材料（4〜6人分）
〈具入り酢めし〉
酢めし※……2合分
しいたけの甘煮※の薄切り……5個分
〈具〉
鯛の刺し身（さく）……200g
きぬさや……10枚
錦糸卵※……3枚分
桜でんぶ……適宜
木の芽……適宜
塩
酢
※作り方は下記参照
作り方
（1）具を準備する
鯛は薄いそぎ切りにし、塩小さじ1/4をふって10分おく。水けを拭き取り、酢適宜にさっとくぐらせる。きぬさやはへたと筋を取る。熱湯でさっとゆでて水にとり、せん切りにする。
（2）酢めしを準備し、具を散らす
具入り酢めしの材料を混ぜ、器に盛る。錦糸卵を散らし、鯛、きぬさやをのせる。残りの具を散らす。
『酢めし』のレシピ
材料（2合分※）
〈合わせ酢〉
米酢……大さじ4
砂糖……小さじ2
塩……小さじ2/3
※1合分のときは材料を1/2量に、1と1/2合分のときは3/4量に、3合分のときは1.5倍量にする。
作り方
〈合わせ酢〉の材料をよく混ぜる。炊きたてのご飯をボール（または飯台）に入れ、合わせ酢をしゃもじを伝わせながらご飯に回しかける。しゃもじで切るように手早く混ぜ、うちわであおいで粗熱を取る。堅く絞ったぬれぶきんをかけ、人肌程度までさます。
『しいたけの甘煮』のレシピ
材料（作りやすい分量）
干ししいたけ……8〜10個（約40g）
〈煮汁〉
酒……3/4カップ
砂糖……大さじ3
しょうゆ……大さじ3
みりん……大さじ1
下ごしらえ
干ししいたけは水2カップに一晩ほど浸してもどす（もどし汁はとっておく）。
作り方
しいたけは軸を切る。鍋に煮汁の酒を中火で煮立たせ、砂糖、しょうゆと、しいたけをもどし汁ごと加える。再び煮立ったら、アクを取って弱めの中火にし、落としぶたをして、煮汁がほぼなくなるまで20分ほど煮る。みりんを回し入れてひと煮立ちさせ、火を止めてさます。清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で1週間ほど保存可能。
『錦糸卵』のレシピ
材料（直径26cmのもの4枚分）
〈卵液〉
溶き卵……Lサイズ4個分
酒……大さじ1
砂糖……小さじ2
片栗粉……小さじ2
塩……小さじ1/4
サラダ油
作り方
（1）ボールに〈卵液〉の溶き卵以外の材料を混ぜる。溶き卵を加えて混ぜ、ざるでこす。サラダ油適宜をペーパータオルにしみ込ませ、直径26cmのフライパンに薄く塗る。フライパンを中火で熱し、火を止めて堅く絞ったぬれぶきんの上に5秒ほどのせる。
（2）フライパンを再び弱火にかけ、〈卵液〉の1/4量を流し入れて広げる。表面が乾いてきたら、菜箸1本を卵の下に通して持ち上げ、上下を返して10秒ほど焼き、取り出す。同様に合計4枚焼く。錦糸卵を作るときは、薄焼き卵を3つ〜4つに切ってから重ね、横にせん切りにする。
やさしい彩りのちらしずしが、食卓をぱっと明るく。春の訪れを感じながら、笑顔あふれるひなまつりになりますように。
