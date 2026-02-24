1924年2月24日、淡島千景さんは東京で生まれた。今年で生誕102年を迎える昭和の大女優は、いまだ多くの映画ファンを魅了する存在だ。命日の2月17日にはその私生活にフォーカスした記事をお届けしたが、今回は映画女優としてのキャリアを辿ってみよう。映画解説者の稲森浩介氏が代表作とその魅力を綴る。＊＊＊【写真】吹き抜けのある豪華邸宅でソファに横たわり…1957年、東宝の看板女優だった頃の「淡島千景」さん宝塚を「馘