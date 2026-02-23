22日、東京・墨田区にある東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止し、男女20人が6時間にわたって閉じ込められました。当時、エレベーターの中で何が起きていたのか、なぜ救助まで6時間かかったのか、SPキャスター・岩田明子さんと詳しくお伝えします。小山内鈴奈キャスター：緊急停止したのは、東京スカイツリーの4階と地上350メートルの天望デッキを結ぶ40人乗りのエレベーター2基です。このうち1基には20人が乗っていましたが