女優の大原優乃（26歳）が、2月22日に放送されたラジオ番組「大原優乃のゆのふぃーのじかん」（ラジオ日本）に出演。「教場」シリーズの最初の作品を見て「すごく、記憶に残る作品が始まったな」と思ったと語った。映画「教場」シリーズの中江功監督が先週に引き続き番組のゲストとして登場。大原は2020年に最初の「教場」が放送された時に「すごく、記憶に残る作品が始まったな」「絵からヒリヒリ伝わる緊張感が印象的」と思った