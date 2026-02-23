大原優乃、「教場」第1作に「記憶に残る作品が始まったな」

女優の大原優乃（26歳）が、2月22日に放送されたラジオ番組「大原優乃のゆのふぃーのじかん」（ラジオ日本）に出演。「教場」シリーズの最初の作品を見て「すごく、記憶に残る作品が始まったな」と思ったと語った。



映画「教場」シリーズの中江功監督が先週に引き続き番組のゲストとして登場。大原は2020年に最初の「教場」が放送された時に「すごく、記憶に残る作品が始まったな」「絵からヒリヒリ伝わる緊張感が印象的」と思ったという。



大原が今回、実際に撮影に参加すると、スタッフ全体にファミリー感があり、1時間以上の監督との面談があったことに驚いたと話す。一方、中江監督は大原について「一生懸命で、ちゃんと一生懸命やろうとし過ぎる。一生懸命だよね」「すごく真面目だと思うし、おつきあいもいいし」と話し、「これからも期待している」と語った。