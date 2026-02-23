向こう1週間、関東地方は天気が短い周期で変化し、気温の変動も大きくなるでしょう。25日(水)頃は冷たい雨が降り、昼間も厚手の上着が必要になりそうです。低気圧がたびたび通過季節の変わり目らしく、低気圧や前線が日本付近を頻繁に通過します。25日(水)から26日(木)は、低気圧が関東に近づくでしょう。27日(金)は別の低気圧が西から進んできて、28日(土)にかけて通過します。3月1日(日)と2日(月)は、高気圧に緩やかに覆われるで