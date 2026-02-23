向こう1週間、関東地方は天気が短い周期で変化し、気温の変動も大きくなるでしょう。25日(水)頃は冷たい雨が降り、昼間も厚手の上着が必要になりそうです。

低気圧がたびたび通過

季節の変わり目らしく、低気圧や前線が日本付近を頻繁に通過します。

25日(水)から26日(木)は、低気圧が関東に近づくでしょう。27日(金)は別の低気圧が西から進んできて、28日(土)にかけて通過します。3月1日(日)と2日(月)は、高気圧に緩やかに覆われるでしょう。

気温が上がったり下がったり 体調管理を万全に

今日23日(月・祝)は広い範囲で晴れました。強い南風「春一番」が吹いて、気温がグンと上がり、東京都心の最高気温は22.9℃。初夏を思わせる陽気になりました。

明日24日(火)は、日差しはあっても雲が多めで、日中の気温は15℃から18℃くらいの予想です。各地、今日ほどは上がらないでしょう。今日は上着なしで過ごした方も多いと思いますが、明日はジャケットやトレンチコートなどが必要になりそうです。夜になると、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。

25日(水)は一日を通して雨で、午後は本降りになりそうです。沿岸部を中心に、北よりの風が強まるでしょう。昼間の気温は10℃から12℃くらいに留まります。雨や風の冷たさが加わって、体感温度はさらに下がるでしょう。

26日(木)も雲に覆われたままで、午前中は千葉県や神奈川県の所々で冷たい雨が降るでしょう。気温は、あまり上がらず、日中も12℃前後の予想です。各地で寒さが続くでしょう。

27日(金)は雲の間から日が差しますが、28日(土)は雨が降ったりやんだりの一日となるでしょう。最高気温は、両日ともに16℃前後の所がほとんどで、雨が降っても寒さは控えめです。

3月1日(日)と2日(月)は、内陸の一部でにわか雨があるものの、おおむね晴れるでしょう。日中の気温は16℃から18℃くらいで、日差しの温もりに春を実感できそうです。



向こう一週間、天気がめまぐるしく変化し、気温の変動も大きいでしょう。服装選びは慎重にすると良さそうです。特に、25日(水)は、急に寒くなりますので、体調を崩さないよう、十分ご注意ください。