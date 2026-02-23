オナイウ阿道が浦和に復帰浦和レッズは2月23日、ドイツ・ブンデスリーガ2のFCマクデブルクから元日本代表FWオナイウ阿道が完全移籍で加入することを正式に発表した。背番号は「45」を着用する。現在30歳のオナイウは埼玉県出身。正智深谷高校から2014年にジェフユナイテッド千葉に入団し、プロキャリアをスタートさせた。2017年に浦和へ完全移籍したが、出場機会に恵まれず、その後はレノファ山口FC、大分トリニータへの期限付