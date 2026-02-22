スザンヌ似の美人社長の、想像を絶するパワーママぶりが明らかになった。【映像】スザンヌ似の顔面＆バラバラメニューの夕食2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で建設会社を経営し、自らも鳶（とび）職人として現場に立つ31歳のママ・優希さんの日常に密着。10メートルの高所で1トンを超える資材を操る過酷な仕事を終えた後、自宅で見せた驚愕の「夕食作り」が視聴者を釘付け