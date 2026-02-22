スザンヌ似の美人社長の、想像を絶するパワーママぶりが明らかになった。

【映像】スザンヌ似の顔面＆バラバラメニューの夕食

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で建設会社を経営し、自らも鳶（とび）職人として現場に立つ31歳のママ・優希さんの日常に密着。10メートルの高所で1トンを超える資材を操る過酷な仕事を終えた後、自宅で見せた驚愕の「夕食作り」が視聴者を釘付けにした。

午後5時に娘たちを保育園へ迎えに行き、帰宅するなり優希さんはキッチンへ。帰りの車内でリクエストを聞くのが日課だというが、この日のオーダーはバラバラ。次女は「ちゃんぽん」、長女は「オムライス」、そして夫のパピーさんは「麻婆茄子」。普通なら「どれかに統一して！」と言いたくなる状況だが、優希さんは迷うことなく3品同時に調理を開始。猛烈な勢いで野菜を刻み、フライパンを振り、息つく間もなく三者三様のメニューを完成させた。スタッフから驚きの声が上がると、優希さんは「それぞれが好きなものを美味しく食べてもらうことのほうが、ストレスがない」と笑顔で語り、家族への深い愛情をのぞかせた。

多忙を極める優希さんだが、家事の分担や育児の仕組み作りもプロ級だ。朝の「ミッション」として準備を「5秒で用意ドン！」とゲーム化し、子供たちを自発的に動かす工夫を凝らしている。さらに朝の着替え時間を短縮するため、前夜からパジャマ代わりに体操服を着せて寝かせる徹底した時短術を導入。また、皿洗いや洗濯物干しに10円の報酬を設定した「10円のお手伝い表」を活用することで、長女が100円玉への両替を覚えるなど、楽しみながら自立心を育んでいる。

豪華な「バラバラ定食」が並んだ食卓で、家族揃っての夕食。9kgの腰道具を背負って1日中動き回った優希さんが、立ったまま豪快にビールを喉に流し込む姿は、まさに1日を戦い抜いた勝者の佇まい。スタジオのMC陣からも「ママ倒れちゃうよ！」「凄すぎて尊敬しかない」「お父さん、オムライス食べて！」「麻婆茄子明日にしたら！？」などと驚きの声が上がった。社長として現場を統率し、母として家族のワガママを最高の形で叶える。そんな優希さんのパワフルな生き方は、多くの視聴者に驚きを与えた。