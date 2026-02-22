組織はいまも歓楽街で活動を続け、カネを稼ぎ続けている――まさに電撃、一気に頂上を捉えた――。若者を中心に約２０００人の構成員を抱え、国内最大かつ最強（最凶）と称される違法スカウト集団『ナチュラル』。そのトップ・小畑寛昭容疑者（40）が警視庁暴力団対策課に逮捕された（捜査資料には「木山会長」と記載されているので、本稿では資料に準拠し、会長と表記する）。潜伏先は、ナチュラルの主な活動場所である東京・歌舞