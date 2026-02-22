職場の裏表が激しい人にイライラする人は多い。どうすればこのストレスに対処できるのか。心理学者の榎本博明さんは「そのイライラを話す相手や吐き出し方に気を付けてほしい。やり方を間違えると、心も体も静かに壊れていってしまう」という――。（第3回）※本稿は、榎本博明『裏表がありすぎる人』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma se