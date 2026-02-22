急速な美人化が話題のタレント・大沢あかねさん（40歳）。これまではまったく美容に興味がなかった彼女が突然、美容に目覚めたきっかけは、36歳のときに鏡を見て「これが私！？」と思うほど老け込んでしまったショックから。その理由は、2年位以上、3人の子育てに集中し、自分のことを後回しにし続けた背景が。前回のインタビューでは美容に向き合うきっかけと育児や考え方についてを伺いました。さらに新刊『遅咲き 肌管理オタク