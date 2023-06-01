リンクをコピーする

【ブンデスリーガ第23節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-2(前半2-0)フランクフルト<得点者>[バ]アレクサンダル・パブロビッチ(16分)、ハリー・ケイン2(20分、68分)[フ]ヨナタン・ブルカルト(77分)、アルノー・カリムエンド(86分)<警告>[フ]ジャン・マテオ・バオヤ(43分)、ナムディ・コリンズ(90分+2)、オーレル・アメンダ(90分+8)観衆:75,000人└ケインが今季リーグ28点目! 伊藤洋輝が途中出場の首位バイエルン