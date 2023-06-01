バイエルンvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第23節】(アリアンツ・アレーナ)
バイエルン 3-2(前半2-0)フランクフルト
<得点者>
[バ]アレクサンダル・パブロビッチ(16分)、ハリー・ケイン2(20分、68分)
[フ]ヨナタン・ブルカルト(77分)、アルノー・カリムエンド(86分)
<警告>
[フ]ジャン・マテオ・バオヤ(43分)、ナムディ・コリンズ(90分+2)、オーレル・アメンダ(90分+8)
観衆:75,000人
└ケインが今季リーグ28点目! 伊藤洋輝が途中出場の首位バイエルン、堂安律スタメンのフランクフルトに3-2で勝利
