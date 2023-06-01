後半20分から途中出場ドイツ・ブンデスリーガ、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が現地時間2月21日、リーグ第23節のアウクスブルク戦で移籍後初ゴールをマークした。加入後、5試合目での得点となった。1-1の後半20分から途中出場した塩貝に、待望の瞬間が訪れたのは同26分。味方がカウンターを仕掛けると、自陣にいた塩貝は一気にスプリント。右サイドを突破したモハメド・アムーラからの折り返しは、やや後方に流れたが、体を残