2·î21Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÀîÆàÊæµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥×¥í¥ß¥¹¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ë¥Þ¥ê¥·¥ê¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÅÄÃæ¹îÅµ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¬¥é¥Ù¥¤¥ä¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.1¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¾®ÁÒ3R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ð ¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤êÊì¤Ï¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿¸ÅÀîÆàÊæµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥×¥í¥ß¥¹¤¬2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ì¡¼