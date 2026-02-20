スピードスケート男子1500m決勝ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1500メートル決勝が19日（日本時間20日）に行われ、中国の26歳・寧忠岩（ネイ・チュウガン）が1分41秒98の五輪新記録で金メダルを獲得した。今大会ですでに1000メートル、500メートルで金を獲得していたジョーダン・ストルツ（米国）を抑え、同種目で中国男子初の金メダル。母国メディアもこの快挙を大きく報じた。中国メディア「直播吧」は