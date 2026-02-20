「妄想では付き合っているカップルチャンネル」として、YouTubeに投稿される下ネタ炸裂のVLOG風コント動画が大人気！吉本所属の男女お笑いコンビ・たまゆら学園の"りなちゃん"ことわたあめりなが、2025年12月発売のデジタル写真集『REAL DREAM』で初グラビアに挑戦し、大ヒットを記録。それを記念して、今回、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。