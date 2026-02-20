全長4.8ｍのラグジュアリーな新型「電動SUV」がついに市場へ！マツダのドイツ法人は、欧州市場の電気自動車（EV）ラインナップを強化する新型クロスオーバーSUV「CX-6e」を発表し、同国内のディーラーにて先行販売を開始しました。新型CX-6eは、2025年に登場したセダンモデル「Mazda 6e」に続く第2弾のEVとして、新時代の「魂動デザイン」と最新の電動テクノロジーを融合したモデル。2026年夏の納車開始に向け、価格設定ととも