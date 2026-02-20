全長4.8ｍのラグジュアリーな新型「電動SUV」がついに市場へ！

マツダのドイツ法人は、欧州市場の電気自動車（EV）ラインナップを強化する新型クロスオーバーSUV「CX-6e」を発表し、同国内のディーラーにて先行販売を開始しました。

新型CX-6eは、2025年に登場したセダンモデル「Mazda 6e」に続く第2弾のEVとして、新時代の「魂動デザイン」と最新の電動テクノロジーを融合したモデル。2026年夏の納車開始に向け、価格設定とともにその全貌が明らかになりました。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ新型「SUV」です！ 画像で見る

ボディサイズ全長4850mm×全幅1935mm×全高1620mmというワイドでスポーティなスタイルを持つクロスオーバーモデル。その外観は、マツダのデザインフィロソフィーである「魂動」をさらに進化させた、彫刻的で滑らかな面構成が特徴となっています。

精密に仕上げられたディテールと絶妙なプロポーションによって、日本の美意識を未来的に解釈したエレガントなスタイリングを実現しました。

特に注目すべきは、新たに設定されたボディカラー「ナイトフォールバイオレット」です。このカラーは光の当たり方によって、鮮やかな紫から深い黒へと表情を変え、車両の持つ神秘的な造形美を際立たせます。

全7色のカラーバリエーションが用意されており、いずれもブラックのルーフとピラーを組み合わせたスタイリッシュな2トーン仕様となることで、都会的で洗練された印象を放っています。また、新色の「ネイビーブルー」もラインナップされます。

●26インチの超ワイド画面が彩るミニマルな室内空間

インテリアにおいては、最先端のデジタル技術とミニマリズムが融合した広々とした空間が広がっています。

ダッシュボードに鎮座するのは、32:9のアスペクト比を持つ26インチの超ワイドタッチスクリーンです。この巨大なディスプレイは、運転席と助手席の乗員それぞれに最適化された情報を提示します。

さらに、大型ヘッドアップディスプレイがナビゲーションや運転データをフロントガラスに直接投影し、ドライバーの視線移動を最小限に抑えます。

操作系には高度な音声認識や革新的なジェスチャーコントロールを採用。4つのインテリジェントドライビングモードを切り替えることで、走行状況に応じた最適なドライビング体験を直感的に選択できます。

マツダらしい人間中心の設計思想は、デジタル化が進んだ車内においても、使いやすさと日常的な利便性を新たな高みへと引き上げています。

●258馬力の力強い走りと実用的な急速充電性能

パワートレインは、容量78kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーとリアアクスルに搭載された電気モーターの組み合わせ。最高出力190kW（258馬力）、最大トルク290Nmを発生します。

リニアでレスポンスの良い加速性能と、バッテリー積載による低重心、そしてバランスの取れたシャシーが相まって、マツダが掲げる「人馬一体」のダイナミックかつ快適な走りを体現しています。

実用面においても妥協はありません。1回のフル充電で最大484kmの航続距離を確保し、最大195kWのDC急速充電に対応。わずか24分で10%から80%までの充電が可能です。

また、11kWのオンボードチャージャーやヒートポンプを標準装備し、冬場の効率低下も抑制。最大1500kgの牽引能力も備えており、日常の買い物から週末のレジャー、ロングツーリングまで、あらゆるシーンで頼れるパートナーとなります。

ラインナップは、充実した標準装備を誇る「TAKUMI」と、さらに上級の「TAKUMI PLUS」の2種類が用意されます。

ベースグレードのTAKUMIでも、電動調整式のヒーター＆ベンチレーション付きシートや360°モニター、電動サンシェード付きスモークパノラミックガラスルーフなどが標準装備される豪華な仕様です。

さらに上位のTAKUMI PLUSでは、21インチアルミホイールに加え、デジタルドアミラーやデジタルルームミラーなど、最新の安全・快適装備が追加されます。

ドイツでの車両価格は「TAKUMI」が4万9990ユーロ（約908万円 ※1ユーロ182円換算）、TAKUMI PLUSが5万2990ユーロ（約964万円）。さらに政府補助金を活用することで、より手軽に最新のEVライフを開始できる環境を整えています。

※ ※ ※

CX-6eは欧州と豪州での販売が決まっています。気になる日本への導入は現在アナウンスされていませんが、今後の動向に注目が集まります。