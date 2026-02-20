野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が、9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催されることが発表となった。2026年はシルバーウィーク5連休の冒頭2日間に開催される。初開催となった2025年は2日間で約3万人を動員。野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェスの幕開けを総勢37組のアーティストたちが祝福した。＜中津川 WILD WOOD＞という名称には、“自然への畏敬の念をわすれることなく