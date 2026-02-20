野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が、9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催されることが発表となった。2026年はシルバーウィーク5連休の冒頭2日間に開催される。

初開催となった2025年は2日間で約3万人を動員。野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェスの幕開けを総勢37組のアーティストたちが祝福した。

＜中津川 WILD WOOD＞という名称には、“自然への畏敬の念をわすれることなく、音楽と共に未来を創造する”という想いが込められている。開催2年目となる2026年も、自然と音楽を愛する人々が集う中津川で、日本の音楽シーンを牽引するアーティストたちが熱いライブを繰り広げるかたちだ。

会場となる中津川公園内特設ステージは、名古屋から電車または車で約1時間半という好アクセス。フェスはもちろん、豊かな自然と歴史情緒あふれる中津川の観光も楽しむことができるなど、ロケーションも絶好だ。シルバーウィークにして、『第20回アジア競技大会』開幕タイミング(2026年 / 愛知・名古屋)で、音楽フェスが東海地方を盛り上げる。

出演アーティストやチケット情報は近日中に発表される予定だ。また、オフィシャルサイトやSNSでは、2025年の熱狂を伝えるフォトギャラリーやアフタームービーなどが公開されている。

以下に、中津川 WILD WOOD 実行委員会のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

【開催ステートメント】

悠久の時を越え 育まれてきた木々

青々とした清流

耳元を通り過ぎる澄みきった風

音楽は自然の中でこそ自由になる

昨年 野外フェス発祥の地と言われる中津川で産声をあげた

自然と音楽を愛する人々が集うロックフェス

＜中津川 WILD WOOD＞

私たちが目指すのは人間社会と自然の共生

どのような未来を次の世代へ残すのか

その答えは今を生きる私たちの選択にある

恵那山麓で開催される

魂を揺さぶる音楽の祭典

中津川の地で音楽と共に未来を創造しましょう

── 中津川 WILD WOOD 実行委員会 一同

◆ ◆ ◆

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

出演アーティスト：後日発表

チケット券種 / 発売日：後日発表

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞クイックレポート

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞フォトギャラリー