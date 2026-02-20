氷川きよしのヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居と、劇場ならではの特別構成で届けるコンサート『氷川きよし特別公演』が、1月31日から2月18日まで明治座で上演された。氷川が公演を観に来た泉ピン子や藤原紀香らとの記念写真を自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】氷川きよし、泉ピン子・藤原紀香・山内惠介らとの豪華オフショット一挙公開「愛されキャラ全開」「お人柄と努力の賜物」）