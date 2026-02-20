氷川きよしのヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居と、劇場ならではの特別構成で届けるコンサート『氷川きよし特別公演』が、1月31日から2月18日まで明治座で上演された。氷川が公演を観に来た泉ピン子や藤原紀香らとの記念写真を自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】氷川きよし、泉ピン子・藤原紀香・山内惠介らとの豪華オフショット一挙公開 「愛されキャラ全開」「お人柄と努力の賜物」）

氷川は「お忙しい中、日本を代表する芸能の皆様にお越しいただきました！お顔がみれてお話しできてもの凄く嬉しかったです」と綴り、泉ピン子、船越英一郎、藤原紀香、森雪之丞、彦摩呂、島崎和歌子、友近、曽我廼家寛太郎、栗田よう子、山内惠介、辰巳ゆうと、山本圭志・寺田真二郎（SHOW-WA）との写真をアップ。

泉については、「千秋楽にお越しくださりたくさん楽しい熱いトークをして感動をくださった」と、藤原については「10月の明治座のメイジ・ザ・キャッツアイも楽しみな女優の藤原紀香さん！ノリねえ」と紹介している。

この投稿にファンからは、「愛されキャラ全開」「豪華な顔ぶれ」「皆さんに愛されているんですね」「お人柄と努力の賜物」などのコメントが寄せられた。

なお、公演は全国4劇場巡回で、御園座、新歌舞伎座、博多座と続いていく。

（文＝リアルサウンド編集部）