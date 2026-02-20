2月19日、宮根誠司と藤本万梨乃が司会を務める情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）が、公式サイトで衆院選の放送内容について謝罪した。しかし、謝罪後も、視聴者から厳しい目が注がれている。問題となったのは、15日放送の衆院選に関する特集企画。公式サイトでは、《2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介し