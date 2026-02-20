【シン・エヴァンゲリオン劇場版 綾波レイ [VOYAGE END]】 12月 再販予定 価格：19,800円 クレーネルは、フィギュア「シン・エヴァンゲリオン劇場版 綾波レイ [VOYAGE END]」を12月に再販する。価格は19,800円。 本商品は映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する綾波レイを1/7スケールフィギュア化したもの。エヴァのない世界へ向かうシンジを、海辺で一人