歌手の岩崎宏美が18日、自身のインスタグラムを更新。大物アーティストとの2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】きらめく岩崎宏美のシルバードレス隣の大物アーティストの貫禄がスゴイ 岩崎は「ASKA CONCERT 2026 昭和が見ていたクリスマス!?」にゲスト出演。「ASKAのステージの4公演終了いたしました。ASKAのパワーに圧倒されながらも、思いきり楽しませていただきました。」