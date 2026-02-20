「Aぇ！group」のMBS冠番組「Aぇ！！！！！！ゐこ」（土曜深夜1・28）が20日、公式Xを更新。3月21日をもって放送終了することを発表した。旧番組名「関西ジャニ博」時代から数えて5年の歴史に幕を閉じる。投稿では「約5年間皆様に愛していただいた『Aぇ！！！！！！ゐこ』3月末をもって最終回を迎えます」と報告。「#よゐこのお2人、#Aぇ！groupの皆さん、そして、視聴者の皆様に改めて感謝の日々です」と出演者へ感謝を伝え