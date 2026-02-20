Image: Amazon まずはこちらをご覧くださいませ。1984年、若きスティーブ・ジョブズによる「Macintosh 128K」のお披露目の様子です。もう40年以上も前なのか…。この初代Macのデザインは、レトロの象徴としてさまざまなガジェットでオマージュされています。こちらの「RayCue Maclock」も、その1つ。 Image: Amazon