まずはこちらをご覧くださいませ。

1984年、若きスティーブ・ジョブズによる「Macintosh 128K」のお披露目の様子です。もう40年以上も前なのか…。

この初代Macのデザインは、レトロの象徴としてさまざまなガジェットでオマージュされています。こちらの「RayCue Maclock」も、その1つ。

Image: Amazon

Maclockとはうまいこと言ったもので、モノとしては置き時計になります。アイボリー色の筐体はABS/PMMAを材質に使っており、かなり当時らしい佇まい。

で、面白いのが起動方法です。

ちっちゃいフロッピーディスクを差し込むと、電源が入る。初代Macもシステムディスクを差し込んで起動させてましたし、これは原作再現度が高い！

Image: Amazon

時計本体はUSB-Cによるバッテリー駆動が可能。置き時計ではあるものの、時刻を見たい際は例の起動儀式を行う必要があるわけですね。充電しながら使えば起動しっぱなしにもできますね。

こちらの「RayCue Maclock」、Amazonでは5,999円にて販売中。レトロゆえの不便さをデザイン再現として取り込むアイデアはお見事。デスクのインテリア兼フィジェット兼クロックとして、いかがです？

Source: Amazon, Maclock