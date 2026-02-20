2月19日 公開 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」に連動できる新装備のシルエット画像を公開した。 今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にてシルエット画像を公開しており、長井龍雪監督と鷲尾直広氏が考案した“新装備”を鋭意開発進行中であることを伝えている。