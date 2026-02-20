『太郎焼本舗』（1階）の店頭 埼玉・川口駅周辺も、今や昔ながらの個人商店は少なくなり、多くがチェーン店に様変わりしました。しかしそんな中、駅の真ん前のデッキ（3階）および1階に堂々と店を構える、地元ならではの名店があります。それが『太郎焼本舗』です。 『太郎焼本舗』（1階）のショーケース。食欲をそそるラインナップ 昭和28年（1953年）創業、今年で創業73年目を迎える老舗です。 看板メニ