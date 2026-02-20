『太郎焼本舗』（1階）の店頭

埼玉・川口駅周辺も、今や昔ながらの個人商店は少なくなり、多くがチェーン店に様変わりしました。しかしそんな中、駅の真ん前のデッキ（3階）および1階に堂々と店を構える、地元ならではの名店があります。それが『太郎焼本舗』です。

『太郎焼本舗』（1階）のショーケース。食欲をそそるラインナップ

昭和28年（1953年）創業、今年で創業73年目を迎える老舗です。

看板メニューの「太郎焼」は地元のソウルフード的甘味として愛され続け、「川口市民で知らない人はいない」と言われるほど。

メニューは「太郎焼」を筆頭に、「あんバターパン」「たい焼」「おしるこ」「天津甘栗」などが並びます。今回は、この「太郎焼」と「あんバターパン」をテイクアウトし、実食レビューします。

食券を購入し、カウンターへ。スムーズに商品を受け取れる

『太郎焼本舗』を訪れた際も、次から次へとお客さんがやってきます。その流れは非常にスムーズ。券売機には「1個」「3個」など個数ごとのボタンがあり、初めての人でも迷わず購入できます。

物価高騰が続く昨今、1個190円という買いやすい価格をキープしてくれているのは、実に嬉しいところです。今回は自分用と、この後会う予定だった友人の手土産用に、「太郎焼」と「あんバターパン」を3個ずつ購入しました。

「今川焼」とは似て非なる味と技に感動

「太郎焼」1個 190円

仕事場に戻り、さっそく包みを開けます。お目見えした「太郎焼」は、一見すると今川焼のようですが、その厚みは一般的なそれとは明らかに異なり、手に持った時の重量感も全く違います。一口かじってみると……衝撃が走りました。

「これ、めちゃくちゃ美味しいぞ！」

味の決め手は、なんといっても「あんこ」です。小豆の風味を最大限に活かした味付けは、全くしつこさがなく、自然な甘みが口いっぱいに広がります。ずっしりとした重量感がありながら、ペロリと食べられてしまう贅沢な味わいです。

そして、このあんこを包み込む生地も秀逸。小麦の風味と優しい甘みを持ち、ふんわりとした食感です。それでいて、生地の限界ギリギリまであんこが詰まっている。この重さに耐えられるよう綿密に計算された生地の設計と、それを形にする繊細な焼きの技。老舗のプライドを感じる逸品です。

「あんバターパン」も絶品

「あんバターパン」320円。持った瞬間に「重っ！」と声が出るはず

続いては「あんバターパン」。こちらも「太郎焼」同様、持った瞬間にその重さに驚かされます。パンの中にこれでもかと詰め込まれたあんと、そこに加わるバターの背徳感あるコク。

あんこ自体に余計な甘さがないため、バターの塩気と合わさることで小豆の旨みがさらに引き立ちます。ボリューム満点ながら、気づけば完食してしまう魔力を持ったパンでした。

パンの厚み以上の存在感を放つバター

友人に渡した際も「これ、あんこが全然重くなくて本当に美味しいね！」と大絶賛。地元の人はもちろん、川口を訪れた際には必ず立ち寄ってほしい、まさに「老舗の味」でした。

（取材・文◎松田義人（deco））

●SHOP INFO

太郎焼本舗

住：埼玉県川口市栄町3-7-1

TEL：048-222-5262

営：10:00～20:00

休：無休（元日を除く）