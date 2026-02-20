ＩＮＰＥＸや石油資源開発、ＥＮＥＯＳホールディングスは軟調。１９日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の３月限が前日比１．２４ドル高の１バレル＝６６．４３ドルと上昇した。一時、６６．９０ドルと２５年８月初旬以来、６カ月半ぶりの水準に値を上げた。トランプ米大統領は１９日、イランへの軍事攻撃について「10日間で明らかになる」と発言。米国とイランの関係緊