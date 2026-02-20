プエルトリコ出身のアーティスト、バッド・バニーが3月7日に開催される「とう」でヘッドライナーとして登場することが発表された。1日に開催されたグラミー賞で年間最優秀アルバム賞などを受賞。8日に行われた第60回スーパーボウルのハーフタイムショーでのパフォーマンスも話題となったバッド・バニーが、Spotify主催の同招待制ライブイベントで、アジア初となる