Stray Kidsのチャンビンとヒョンジンがゲームで「唇に触れた」ほど大接近。ファンが絶叫した。【映像】「唇に触れた」チャンビンとヒョンジンが大接近する瞬間世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を樹立するなど