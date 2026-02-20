ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われた。地元イタリアの23歳の演技では、名作映画の恐怖を誘う曲が流れ、早朝の日本人ファンに衝撃が走った。ララナキ・グットマンのフリー使用曲は、なんど映画「ジョーズ」だ。映画史に残る有名なテーマ曲に乗って、サメを想起させるような振り付けも取り入れ、自国開催の夢舞台を舞った。フリー自己ベストに迫る13