数々の女性スキャンダルの余波で、経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）が辞職。表向きにはけじめのはずだが、『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第7話で目立ってくるのは、宗一郎の後始末をするはずだった秘書・灰島直哉（勝村政信）が、宗一郎の退場と入れ替わるように表舞台へ出てくる不気味さだ。 参考：反町隆史と夫婦揃って主演も話題松嶋菜々子が『おコメの女』で見せる真骨頂