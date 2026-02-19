《なにわとM!LKとそしてRIIZEもなのか！！》《凄い戦いの日や》《絶対1位とってほしい……！！》【写真】タワレコでも三つ巴！ ファンの購買意欲をそそる３組の特設ブース2月18日、令和の人気アイドル最前線を走る3グループのニューシングルが“同日”発売された。SNS上ではそれぞれのグループのファンが騒然となり、一大事を前にお互いが意識し合うような投稿を見せている。「この日にシングルをリリースするのは、STARTO ENTER